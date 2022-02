Perugia, caos alla sala slot: minaccia i poliziotti per non mostrare il green pass, denunciato

Caos alla sala slot. Gli agenti della polizia di Perugia hanno denunciato oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale un 38enne di origini albanesi. L'uomo, durante il controllo, alla richiesta di esibire un documento di identità e del green pass, necessario per poter sostare all’interno dell’esercizio commerciale, ha cominciato a inveire contro gli agenti proferendo offese e minacce. Ubriaco e molesto, il 38enne non riusciva nemmeno a stare in piedi.

I poliziotti hanno anche appurato che l’uomo aveva a suo carico numerosi precedenti di Polizia tra i quali l’utilizzo di atto falso e un arresto per rissa, oltre varie sanzioni amministrative per guida senza patente.

Il 38enne è stato denunciato per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. A suo carico sono state elevate sanzioni per non aver esibito agli agenti il green pass necessario per l’accesso ai locali pubblici e per ubriachezza in luogo pubblico.