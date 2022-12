Ubriaco provoca un incidente e aggredisce un carabiniere, denunciato

Ha provocato un incidente, era ubriaco.e ha aggredito un carabiniere. È successo a Perugia, dove i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno denunciato un 30enbe ecuadoriano per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo lo scontro da lui provocato, è stato sottoposto ad alcol test, evidenziando un valore cinque volte superiore al limite. Ma alla contestazione ha dato in escandescenze prendendosela con uno dei militari intervenuti. È stato quindi bloccato, ma è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino per farlo desistere. I carabinieri hanno provveduto anche a sequestrare l'auto e ritirare la patente del 30enne.