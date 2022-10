Perugia, ubriaco e molesto al Pronto Soccorso: serve la polizia

Ubriaco e molesto al Pronto Soccorso di Perugia, serve la polizia per fermarlo. Gli agenti, allertati dal personale dell'ospedale, sono intervenuti al Santa Maria della Misericordia per bloccare un ubriaco che in sala d'attesa urlava e inveiva contro medici e pazienti.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portalo fuori dal Pronto Soccorso. L'uomo è stato identificato, multato e riaffidato ai genitori.