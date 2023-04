Ubriaco perde il controllo dell'auto sulla rampa e finisce contro un tir, denunciato

Ubriaco ha provocato un incidente. Per lui maxi multa e ritiro della patente. E' successo la scorsa notte lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Magionr. Sulla rampa di immissione, secondo quanto ricostruito, l'auto, condotta da un 21enne, si è finita contro un auto articolato che transitava in direzione opposta. Sul posto è intervenuta la polizia strada che, dopo aver constatato che nessuno dei conducenti necessitava dell’intervento dei sanitari del 118, ha identificato il responsabile dell'incidente. Il 21enne, riferisce la questura, ha mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Per questo motivo è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso superiore al consentito. Secondo una prima ricostruzione, forse anche a causa del suo stato alterato, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro il mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta.

Terminate le attività di rito, il giovane è stato denunciato per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Al conducente, inoltre, considerato che l’incidente è stato provocato in orario notturno, è stata revocata la patente di guida con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.