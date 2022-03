Fontivegge, pretende da bere e 'assalta' il negozio: titolare terrorizzato

Ubriaco e molesto, pretende ancora da bere e 'assalta' un negozio etnico. Un addetto alla sicurezza lancia l'allarme e i poliziotti di Perugia intervengono in via del Macello. Secondo la ricostruzione della Questura l'uomo, ubriaco, pretendeva di comprare ancora alcol e ha colpito più volte la vetrina. Il titolare, terrorizzato, si è chiuso a chiave dentro al negozio.

Gli agenti hanno individuato e identificato l'uomo. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, regolare sul Territorio Nazionale e con precedenti per manifesta ubriachezza, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento. Il 34enne è stato multato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.