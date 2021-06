Ubriaco infastidisce i clienti davanti ad un bar di Ponte San Giovanni, denunciato e multato dalla Polizia

Ubriaco infastidisce i clienti davanti ad un bar nella zona di Ponte San Giovanni e viene denunciato dalla Polizia.

Una Volante è stata inviata sul posto, ieri, dalla sala operativa, presso cui erano giunte diverse telefonate che segnalavano una persona molesta a Ponte San Giovanni. Una volta individuata la persona gli agenti hanno proceduto ad identificarla, anche se la stessa si rifiutava di fornire un documento.

Una volta accompagnato in Questura la persona è stata sottoposta ai rilievi foto-dattiloscopici per l’identificazione ed è risultato essere un cittadino del Marocco del ’77, senza fissa dimora, noto per diversi precedenti per reati contro la persona.

E' stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità e multato per ubriachezza.