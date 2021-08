Infastidisce i clienti di un supermercato e si scaglia contro gli agenti: denunciato 39enne

Infastidisce la clientela di un supermercato e all'arrivo della Polizia si scaglia contro gli agenti. L'episodio è avvenuto ieri a Ponte San Giovanni con l'intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia che era in servizio di controllo del territorio.

La sala operativa ha ricevuto una chiamata dal personale di sicurezza della struttura commerciale per una persona che importunava i clienti. Una volta giunti sul posto agli agenti veniva riferito che la persona si era allontanata da poco in auto.

I poliziotti localizzavano l’uomo poco distante. La persona appariva in evidente stato di ubriachezza e alla vista degli agenti cominciava ad inveire nei loro confronti con urla e offese. Durante le procedure di controllo l’uomo si opponeva alle richieste di presentazione dei documenti cercando di divincolarsi e spintonando gli agenti.

L'uomo, un cittadino italiano classe 1982, con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, per porto abusivo di arma e guida in stato di alterazione psico-fisica, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.