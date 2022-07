Guida ubriaco e causa un incidente sul raccordo Perugia-Bettolle

Guida ubriaco e causa un tamponamento a catena sul raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo, un cittadino romeno di 29 anni, è stato denunciato dalla polizia stradale di Perugia. La patente del 29enne è stata ritirata.

I poliziotti, intervenuti per i rilievi e per la gestione del traffico, lo hanno sottoposto all'alcoltest: tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito. Secondo la ricostruzione della Questura è il responsabile di un tamponamento a catena che ha paralizzato il traffico lungo il raccordo per diverso tempo. Fortunamente non ci sono stati feriti.