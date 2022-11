Perugia, guida ubriaco sulla E45 e finisce fuori strada: traffico in tilt

Guida ubriaco sulla E45, finisce fuori strada e manda in tilt il traffico. Code e rallentamenti per circa due ore. E' successo a Ponte San Giovanni e sul posto è intervenuta la polizia stradale di Perugia.

Il 36enne alla guida dell'auto è stato sottoposto all'alcoltest e denunciato per guida in stato di ebbrezza. "Per l’uomo, che ha provocato un incidente stradale - scrive la Questura di Perugia - le sanzioni saranno raddoppiate con la sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti ed il fermo amministrativo dell’autovettura per 180 giorni".