Guida completamente ubriaco: bloccato dalla polizia e denunciato. È successo a Foligno, lungo viale Roma. Il 44enne è stato fermato al volante di un'auto e sottoposto all'etilometro. Il tasso alcolemico registrato era quattro volte il limite di legge. Denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida senza patente.