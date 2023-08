Perugia, trovato ubriaco alla guida: denuncia, multa e auto affidata alla fidanzata

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno effettuato un servizio di controllo della circolazione stradale nel territorio di competenza.

Un italiano di 45 anni, marchigiano e con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, in quanto sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 grammi/litro. All’uomo è stata ritirata la patente ed il veicolo è affidato alla compagna.

Sono state accertate 36 infrazioni al Codice della strada mediante l'uso dell'autovelox per superamento dei limiti di velocità, 3 delle quali per il superamento del limite tra i 40 e 60 km/orari. Complessivamente sono stati decurtati 117 punti e 3 patenti di guida sono state sospese. Inoltre sono state controllate 18 persone sospette e 4 veicoli.

Sono state elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro e ammende per complessivi 800 euro.