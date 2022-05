Guida ubriaco, invade la corsia opposta e causa un frontale con un'auto piena di bambini

Ubriaco al volante causa un incidente, tragedia sfiorata. I carabinieri di Corciano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 41enne del posto. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un'auto con a bordo una giovane donna e 4 minorenni. Fortunamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze e sono stati accertati solo feriti lievi.

Al 41enne, scrivono i carabinieri, è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.