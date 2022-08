Paura nel parcheggio: terrorizza e aggredisce una coppia

Coppia aggredita nel parcheggio di un fast food in via Dottori. La polizia di Perugia ha denunciato un 33enne per minacce aggravate e percosse. L'uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia il 33enne - con a carico numerosi precedenti per reati e sanzioni inerenti le sostanze stupefacenti, contro il patrimonio, guida sotto l’influenza di alcool e un arresto per resistenza a pubblico ufficiale - ha aggredito verbalmente e fisicamente una coppia seduta in un'auto nel parcheggio del fast food. Sul posto sono intervenute due pattuglie.

Il 33enne è stato trovato poco distante, completamente ubriaco. Denunciato e multato.