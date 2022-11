Alla guida dell'auto ubriaco e con la cocaina in tasca: multato e patente sospesa

Era alla guida dell'auto completamente ubriaco e ha provato a fuggire quando ha visto un posto di blocco della Polizia. Un 39enne italiano è stato fermato, con altre due persone in auto, dagli agenti in via Tuderte a Perugia dopo un breve inseguimento e il supporto di una seconda pattuglia.

Il conducente ha spiegato agli agenti di essersi dato alla fuga perché in possesso di sostanza stupefacente e ha consegnato ai poliziotti un involucro in cellophane contenente della cocaina.

Sottoposto all'etilometro e risultato positivo e sanzionato per guida in stato di ebbrezza e per possesso di sostanza stupefacente.

Al 39enne sono state contestate violazioni al Codice della Strada per un totale di 550 euro di multa e contestuale sospensione della patente di guida.