Fermo in mezzo alla strada e ubriaco, prende a calci le auto in transito: denunciato

Ubriaco prende a calci le auto che passano per la via, denunciato e sanzionato dalla Polizia.

Una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Perugia è intervenuta nella notte a ridosso del centro storico a seguito della segnalazione di uomo, in stato di ebbrezza, che prendeva a calci le autovetture che transitavano per la via.

Gli agenti hanno trovato l'uomo fermo al centro della carreggiata mentre, in equilibrio precario, cercava di lanciarsi tra le auto in circolazione. L’uomo, classe 88, è apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica e verosimilmente ricollegabile agli episodi di danneggiamento di alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Dopo numerosi tentativi di riportarlo alla calma, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per il reato di danneggiamento, sanzionandolo anche per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.