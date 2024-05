Era così ubriaco che fornisce un nome falso, ma il giudice non gli crede: condannato

“Ero ubriaco, non mi ricordavo nulla”, ma viene condannato ugualmente per aver fornito un nome falso dopo l’incidente stradale.

L’imputato è stato condannato ad un anno di reclusione perché “identificato a seguito del reato di lesioni personali, aveva fornito un cognome ed una data di nascita completamente diversi da quelli reali”. Una volta finito davanti al giudice, però, aveva invocato “l’esclusione del dolo, stante lo stato di ubriachezza al momento del fatto conseguente all’abuso di alcool”. Cioè aveva provato a giustificarsi dicendo che era così ubriaco da non ricordarsi il nome, quindi non aveva mentito volontariamente.

Per il giudice, invece, “la condizione di ubriachezza non può incidere sul dolo, né sull’imputabilità, a meno che non vengano riscontrate situazioni patologiche di cronica intossicazione” e non era il caso in questione. Non basta il “mero fare sconnesso dell’imputato” per evitare un’accusa e una condanna per dolo, lamentando “la condizione di ubriachezza”.