Perugia, ubriaco e contromano sulla E45: bloccato dalla stradale

Ubriaco e contromano sulla E45, la polizia stradale evita il peggio. E' successo tra le uscite di Lidarno e Ponte Felcino, in direzione Cesena. Gli agenti hanno fermato il traffico e bloccato l'auto che andava contromano.

Il conducente, identificato come un cittadino straniero di 65 anni, era completamente ubriaco, tanto da non riuscire a mantenersi in equilibrio una volta fatto scendere dall’auto.

Dopo aver liberato in sicurezza la carreggiata e riaperto il traffico, gli agenti hanno accompagnato il 65enne in Questura per le procedure di rito. All’uomo è stata contestata la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) che ha fatto scattare il ritiro della patente nonché la guida con senso di marcia invertito (art. 176 del Codice della Strada). Al 65enne è stata ritirata anche la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo.