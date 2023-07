Ubriaco cade sulle scale del duomo e poi si scaglia contro forze dell'ordine e personale sanitario

Ubriaco, cade sulle scale del duomo e poi aggredisce forze dell'ordine e personale sanitario. Alla fine l'uomo, un 31enne italiano è stato arrestato.

L'episodio è avvenuto nella scorsa nottata, quando personale dell’Arma dei Carabinieri siè trovato a intervenire in piazza IV novembre per una persona che era accidentalmente caduta dalle scalette del duomo. Sul posto si portava anche una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti si avvicinavano all'uomo che proferiva frasi senza senso, in evidente stato di ubriachezza.

Gli agenti della Polizia di Stato e ai militari dell’Arma dei Carabinieri nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, cercavano di tranquillizzare la persona, la quale improvvisamente si scagliava contro il personale delle forze dell’ordine ingiuriando e minacciando gli operatori. Subito dopo l’uomo riusciva ad alzarsi da terra spintonando e colpendo gli operatori al volto con dei pugni, per poi cercare di darsi alla fuga. Il soggetto continuava a dare in escandescenza, anche nei confronti del personale sanitario nel frattempo intervenuto sul posto.

L’uomo, identificato come un italiano di 31 anni danneggiava anche una volante della Polizia di Stato, con ripetuti colpi ai finestrini laterali tanto da infrangerli.

Una volta prestate le cure del caso all’uomo, lo stesso è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.