Perugia, ubriaco semina il caos al bar: fermato, multato ed espulso

Ubriaco e molesto semina il caos al bar, arriva la polizia e scatta l'espulsione. E' successo nella periferia di Perugia. Gli agenti hanno fermato un uomo completamente ubriaco, senza documenti.

I poliziotti lo hanno identificato: si tratta di un cittadino extracomunitario 62enne di origini marocchine, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di immigrazione. Il 62enne è stato multato per ubriachezza molesta ed espulso dal territorio nazionale.