Patente tolta una settimana prima per guida in stato di ebbrezza e beccato in auto nuovamente ubriaco: a processo

Guida senza patente e sotto l’effetto dell’alcol. È l’accusa mossa a un 48enne, difeso dall’avvocato Michele Iacomi, dopo essere stato fermato per un controllo stradale.

L’uomo è stato fermato a Bettona il 29 marzo del 2020 per un controllo. Agli agenti è subito apparso in stato di ebbrezza ed è stato invitato a sottoporsi al test con l’etilometro.

L’imputato, però, si è rifiutato “di sottoporti ad accertamenti tecnico-sanitari finalizzati a determinare l’eventuale stato di alterazione psicofisica” ed è stato denunciato.

La Procura di Perugia contesta anche la guida senza patente, visto che non l’aveva con sé e il fatto che il permesso di guida gli fosse stato ritirato poche settimane prima sempre per la guida in stato di ebbrezza.