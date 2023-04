Ubriaco alla guida dopo il cenone di Natale, provoca un incidente: condannato

I festeggiamenti di Natale gli sono costati una condanna a 2 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.600 euro.

Un rumeno di 37 anni, difeso dall’avvocato Paola Jole Spinelli, è finito davanti al giudice con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e di aver provocato un incidente stradale.

L’imputato, secondo la Procura di Perugia, si sarebbe posto alla guida della sua autovettura, “in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (1ª prova tasso alcolemico 0,96 g/l; 2ª prova tasso alcolemico 0,89 g/l) e avere provocato un incidente stradale in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 7”.

I fatti sono avvenuti il 25 dicembre del 2021. L’imputato, però, all’inizio del procedimento non era reperibile e non ha mai saputo del processo. Una volta rintracciato, il suo avvocato a chiesto la remissione in termini per poter richiedere il patteggiamento, concluso con la condanna a 2 mesi di reclusione, con pena sospesa, e il pagamento dell’ammenda di 1.600 euro.