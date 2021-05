Ubriaco alla guida finisce fuori strada con l'auto e poi in ospedale

Automobilista denunciato dai Carabinieri e tolta la patente. Fine settimana di controlli in Alto Tevere, c'è anche un multato per la violazione del coprifuoco

I Carabinieri di Città di Castello hanno controllato, nel fine settimana, 62 veicoli ed identificate 94 persone. I controlli sono stati estesi anche a 60 attività commerciali. Una sola violazione è stata contestata per il mancato rispetto dell’orario di coprifuoco.

I Carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 40enne del posto per guida in stato di ebbrezza dopo essere intervenuti per un incidente stradale. L’uomo, infatti, nella periferia sud di Città di Castello, ha perso il controllo della sua auto intraversandosi sulla sede stradale. Soccorso dagli operanti e da personale del 118 è stato trasportato al Pronto soccorso per le lievi ferite riportate, risultando però positivo all’abuso di alcol all’esito degli esami ematici, con un tasso di oltre 3 volte il limite massimo consentito.

Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, oltre che il ritiro della patente ed il sequestro dell’auto.

Poche altre le violazioni al Codice della Strada contestate dalle molte pattuglie che durante il fine settimana hanno presidiato il territorio della Compagnia, tutte inerenti la sicurezza alla guida, quali l’uso delle cinture e l’utilizzo del telefono.