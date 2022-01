Ubriaco alla guida e durante il lockdown, poliziotto in pensione salva la patente con i lavori di pubblica utilità

Ubriaco alla guida in pieno lockdown della prima ondata. Ex poliziotto nei guai con la giustizia per essersi sottratto all’alcoltest e per essere stato colto a circolare senza motivo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Simone Budelli, era stato fermato dai suoi ex colleghi per un controllo stradale nella primavera del 2020, nel pieno del primo lockdown.

Agli agenti era subito apparse chiara la condizione di guida in stato di ebbrezza e per questo avevano invitato l’uomo, che ne frattempo aveva mostrato il tesserino di ex poliziotto sperando di attenuare il controllo, a sottoporsi all’alcoltest.

Al suo rifiuto era scattata la denuncia e la sospensione della pena.

Per evitare condanne pesanti e ritiro della patente l’uomo ha chiesto la messa alla prova e i lavori socialmente utili in una cooperativa.

Dopo mesi di servizio volontario l’ente presso cui ha svolto i lavori ha prodotto una relazione positiva, così il giudice ha chiuso il caso riducendo da sei a tre mesi la sospensione della patente.