"Quando mi ha chiamata per l'incidente non sembrava ubriaco", la testimonianza della madre inguaia il figlio

“Mio figlio ubriaco, impossibile. Quando mi ha chiamato perché aveva avuto un incidente non mi sembrava poi così brillo”.

Al cuore di mamma non si comanda, ma la testimonianza davanti al giudice non ha influito positivamente sulle vicende processuali del giovane imputato.

Il conducente è stato condannato, infatti, a 6 mesi e 1.500 euro di multa, oltre alla pena accessoria della sospensione della patente per 2 anni, perché alla messosi guida della sua auto in stato di ebbrezza, era andato a sbattere contro un muro, distruggendo la fiancata della sua vettura.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi avevano sottoposto il 25enne all’alcoltest ed era risultato ubriaco.

La madre è stata chiamata a testimoniare e ha raccontato “che a lei non sembrava ubriaco quando mi ha chiamata per far portare via la sua auto”.