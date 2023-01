Perugia, beccato ubriaco alla guida: neopatentato dice addio alla patente

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno notato un veicolo procedere in via della Pallotta con fare incerto e, per questo motivo, hanno fermato il conducente per sottoporlo a controllo.

Identificato come un cittadino straniero, classe 1995, ha mostrato segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Per questo motivo è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il 27enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Al giovane è stata contestata la violazione per guida in stato di ebbrezza e applicata una sanzione amministrativa di 543 euro, con decurtazione di 20 punti della patente.

Al 27enne, inoltre, è stata ritirata la patente di guida e la carta di circolazione del veicolo.