Ubriachi, senza patente o assicurazione e con l'auto sottoposta a fermo amministrativo: maxi multe della Polizia

Ubriachi alla guida, senza patente, oppure senza assicurazione o con mezzo sottoposto a fermo amministrativo. È quanto emerge dai controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nella provincia di Perugia nei giorni scorsi.

Un cittadino straniero di 52 anni è stato fermato alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo da parte della Polizia locale del Comune di Perugia, con multa di 1.984 euro con fermo amministrativo dell’auto. All’uomo sono state contestate anche altre due sanzioni amministrative di 1.732 euro e 430 euro, per aver condotto un veicolo privo di assicurazione ed essere stato sanzionato due volte per la stessa infrazione nell’arco del biennio.

A Fontivegge gli agenti delle Volanti hanno fermato alla guida di un’auto un 30enne di origini marocchine che, all’atto delle verifiche, è risultato sprovvisto della patente di guida valida nel territorio dello Stato italiano. Il giovane è stato multato e invitato a esibire il documento valido entro 30 giorni.

Una Volante è intervenuta a Corciano dove era stato segnalato un incidente tra due autovetture lungo via Antonio Gramsci. Giunti sul posto, dopo aver constatato che nessuno dei due conducenti necessitava di cure mediche, gli agenti hanno chiesto l’ausilio della pattuglia della Polizia Stradale per effettuare la prova dell’etilometro, avendo constatato che uno di loro era in evidente stato di ebbrezza. Dal controllo, infatti, il ragazzo di 33 anni è risultato positivo, con tanto di multa e sequestro dell'auto ai fini della confisca (cioè della successiva vendita da parte dello Stato).

Il conducente dell’altro veicolo è stato multato di 866 euro perché l'auto con cui viaggiva era senza copertura assicurativa. Il 61enne ha dichiarato di avere dei problemi contrattuali con la ditta intestataria del veicolo e che, a seguito di questi dissidi, la società aveva interrotto il contratto assicurativo della vettura a sua insaputa. Disposto il fermo amministrativo del mezzo.