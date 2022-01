Ubriaco alla guida nella notte dell'ultimo dell'anno: denunciato e patente ritirata

I controlli dei Carabinieri in occasione dell'ultimo giorno dell'anno vecchio e del primo giorno del 2022 hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo per guida in stati di ebbrezza, alla segnalazione di un giovane per possesso di droga e alla multa per guida senza avr conseguito la patente di un altro uomo.

La prima denuncia è scattata quando una pattuglia dell'Arma ha intercettato un uomo che guidava in maniera pericolosa. Una volta fermato e sottoposto all'etilometro è risultato ubriaco ed è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il fermo dell’autovettura.

Durante un altro controllo stradale un uomo è stato multato perché guidava una vettura senza aver mai conseguito la patente di guida nel territorio italiano. Per l'uomo è scattata anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo.

Un ragazzo è stato invece segnalato amministrativamente per il possesso ad uso personale di hashish. Alla vista della pattuglia il giovane ha tentato di dileguarsi per sfuggire al controllo e di disfarsi, inutilmente, dello stupefacente.

I militari hanno recuperato e la droga e sengalato alla Prefettura il ragazzo come assuntore di stupefacenti che comporta una sanzione da parte del Prefetto e poi l'avvio di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.