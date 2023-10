Perugia, neopatentato alla guida ubriaco: denunciato e via la patente

Controlli nel fine settimana sulle strade di Perugia per aumentare la sicurezza stradale e sanzionare i comportamenti scorretti. La Polizia stradale di Perugia ha controllato più di 50 conducenti, per alcuni dei quali è stato necessario effettuare i previsti controlli etilometrici, verifiche che hanno dato esito positivo.

Un neopatentato è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Stessa sorte per un altro automobilista trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Un altro conducente, invece, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli volti ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato.

Nell'ultima settimana gli agenti Polizia Stradale di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno contestato oltre 100 infrazioni al Codice della Strada e decurtato oltre 200 punti patente.