Guidano ubriachi e provocano due incidenti: uno aveva un tasso alcolemico più di sei volte il limite

Due denunce per guida in stato di ebbrezza. La polizia locale di Città di Castello ha individuato due automobilisti coinvolti.in altrettanti incidenti, e con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Il primo incidente, senza feriti e avvenuto in via Bartali, è stato causato da un cittadino italiano di 40 anni circa. All’atto del controllo è stato accertato a carico dell’uomo un tasso alcolemico pari a 1.13 g/l.

Nel secondo incidente, avvenuto in via Biturgense, un uomo di nazionalità rumena di 50 anni circa ha causato un tamponamento con ferito non grave. All’atto dei rilievi operati del personale intervenuto è stato accertato a carico dell’uomo un tasso alcol emico di 3.35 g/l.

Ad entrambi i soggetti, oltre alla denuncia penale, sono state ritirate le patenti di guida ai fini della sospensione da parte del prefetto.