Ubriaco infastidisce i passanti in piazza Partigiani e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Ubriaco infastidisce i passanti, si scaglia contro gli agenti di Polizia e finisce in manette.

La centrale operativa del riceveva una richiesta di intervento che segnalava una situazione di assembramento nella zona del terminal di piazza Partigiani. Giunti sul posto i poliziotti non trovavano alcuna situazione di assembramento, ma solo la presenza di un cittadino gambiano, classe 1985, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, il quale versava in una situazione di ubriachezza nel contempo importando i passanti.

L'uomo si rifiutava di fornire le proprie generalità agli agenti e così veniva invitato a seguirli in Questura per l'identificazione. Il cittadino gambiano, però, iniziava a minacciare e insultare i poliziotti, oponendo resistenza, danneggiando l'interno del veicolo di servizio e anche il mobilio degli uffici della Questura.

Per questo veniva arestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento.