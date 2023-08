Perugia, ubriaca non paga il conto e interviene la Polizia: denunciata

La cliente ubriaca non vuole pagare il conto e alla fine interviene la Polizia e scatta la denuncia.

Gli agenti sono intervenuti presso un locale di Perugia dove era stata segnalata una donna in stato di ebbrezza che si rifiutava di pagare il conto. Il titolare del locale ha riferito ai poliziotti che la straniera di 58 anni, con precedenti di polizia, dopo aver effettuato alcune consumazioni, aveva tentato di allontanarsi senza saldare il conto, venendo fermata dal proprietario.

La donna, in palese stato di alterazione da sostanze alcoliche, è stata sentita in merito al suo comportamento dai poliziotti ai quali ha riferito di non avere denaro per pagare il conto. Alla richiesta se avesse bisogno dell’intervento dei sanitari, la 58enne è andata in escandescenza, inveendo e urlando contro gli operatori.

Per lei è scattata la denuncia per il reato di insolvenza fraudolenta e la multa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.