Corciano, entra in un bar, già ubriaca, molesta una ragazza e si scaglia contro gli agenti: arrestata

Entra in un bar, già ubriaca, molesta una ragazza e si scaglia contro gli agenti intervenuti: arrestata e processata per direttissima.

Protagonista della vicenda una donna di 33 anni, difesa dall’avvocato Saschia Soli, arrestata per lesioni, violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, per i fatti avvenuti a Corciano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre.

Secondo l’accusa la donna sarebbe entrata nel locale “in stato di alterazione da smodata assunzione di sostanze alcoliche” e avrebbe aggredito una donna “strattonandola e tirandole i capelli” fino a procurarle delle lesioni al petto e alla spalla.

Per impedire che la vittima chiamasse la forze dell’ordine, inoltre, le avrebbe strappato di mano, con violenza, il cellulare”, per poi danneggiate bottiglie e suppellettili del locale.

Una volta giunta sul posto una pattuglia della Polizia di Stato, la 33enne avrebbe “usato violenza per opporsi agli agenti intervenuti per far cessare le condotte aggressive”. Anche in questo caso la donna avrebbe colpito e strattonato i poliziotti, urlando “poliziotti pezzi di m…, non fate un c…, figli di p…, ve la farò pagare”.

Alla fine gli agenti avevano immobilizzato la donna. Questa mattina si è tenuta l’udienza direttissima, nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha poi rimesso in libertà, senza obblighi, la donna.