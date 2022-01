Alla guida ubriaca e provoca un incidente: denunciata, patente ritirata e addio all'auto

Una donna è stata denunciata e la patente le è stata ritirita dopo essersi messa alla guida ubriaca e aver provocato un incidente che ha coinvolto due vetture e cinque persone.

Lo scontro frontale è avvenuto a Monteleone di Spoleto: le due auto sono risultate fortemente danneggiate, mentre le cinque persone rimaste ferite hanno riportato lesioni guaribili in meno di quaranta giorni.

I Carabinieri della Stazione di Monteleone di Spoleto hanno denunciato una donna, conducente di uno dei due veicoli e già nota alle forze dell'ordine, riscontrando l'evidente stato di ebbrezza, confermata anche dagli accertamenti con etilometro.

La donna guidava con un tasso alcolemico superiore di più di quattro volte al limite consentito e per questo è stata denunciata per guida sotto l’influenza di alcool e lesioni personali stradali. Alla stessa è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura ai fini della confisca.

Negli ultimi tempi il bilancio complessivo dell’attività dell’Arma in materia di sicurezza stradale è di cinque incidenti stradali rilevati in cui sono rimaste ferite undici persone con lesioni non gravi, cinque persone denunicate di cui quattro per il reato di guida sotto l’influenza di alcool e due per il reato di lesioni personali stradali, cinque patenti ritirate e cinque veicoli sequestrati ai fini della confisca.