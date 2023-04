Provoca incidente alla guida da ubriaca, ma la misurazione dell'etilometro è sballata: assolta

Rimane in posizione eretta e non biascica quando parla, una condizione in contrasto con i risultati dell’etilometro e, quindi, l’imputata viene assolta.

La Corte di appello di Perugia, nell’ambito di un procedimento per guida in stato di ebbrezza, con l’imputata che aveva causato un incidente per assunzione di sostanze alcoliche, ha deciso per l’assoluzione “qualora, agli esiti delle misurazioni compiute dalla polizia al momento dell’incidente, residui un margine di incertezza per quanto attiene al tasso alcolemico contenuto nel sangue della stessa”.

L’imputata aveva provocato un incidente stradale ed era stata trovata in stato di ubriachezza dagli agenti alla prima rilevazione con l’etilometro. Il secondo test, effettuato dopo qualche minuti dal primo (il tempo minimo è cinque minuti), però, riportava un “atto di un tasso alcolemico incerto”, in quanto risultava “un crescendo inspiegabile del valore, considerato che l’imputata si trovava in fase di assorbimento alcolico e non aveva assunto altro alcol prima della seconda misurazione”.

Secondo i giudici, “tale ultimo elemento era confermato anche da ulteriori dati probatori quali le dichiarazioni degli agenti di polizia intervenuti dopo l’incidente che avevano notato nell’imputata una alterazione non troppa manifesta nelle capacità di eloquio e nel mantenimento di una posizione eretta; circostanze queste che invece risultano ben più accentuate in caso di tasso alcolemico particolarmente elevato”.

Di fronte a questa ricostruzione i giudici di appello hanno ritenuto che la “situazione di incertezza in ordine al quantum di concentrazione di alcool nel sangue dell’imputata” deponeva a suo favore e ne “determinava l’assoluzione”.