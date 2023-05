Perugia, ubriaca aggredisce carabinieri e 118

Vaga per strada ubriaca. Poi aggredisce carabinieri e 118. È successo a Ponte San Giovanni. I militari hanno denunciato una donna 47enne, residente a Perugia e già nota alle forze dell'ordine, per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri la 47enne, ubriaca, ha aggredito il personale medico del 118 - accorso per aiutarla - e poi si è scagliata contro i militari.

La donna, una volta bloccata, è stata portata in ospedale e poi denunciata per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La 47enne è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta.