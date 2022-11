Cala il buio e una turista si perde ad Assisi, interviene la Polizia per riportarla in albergo

Turista si perde per le via della città e non ritrova più la strada per tornare in albergo e viene soccorsa dalla Polizia.

La Sala Operativa del Commissariato di Assisi ha ricevuto, nella prima serata di ieri, una richiesta di aiuto da parte di una donna che, impaurita e disorientata, riferiva di non essere in grado di ritrovare la strada per raggiungere l’hotel dove soggiornava.

L’operatore, compreso lo stato emotivo della donna, ha allertato una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, che dopo pochi minuti è intervenuta sul luogo dove si trovava la signora.

Agli operatori ha raccontato ancora impaurita che, per via del buio, non riusciva a orientarsi tra le strade di Assisi per ritornare in albergo.

Dopo averla rassicurata e aver verificato le sue condizioni di salute, gli agenti hanno riaccompagnato la turista presso la struttura ricettiva nella quale soggiornava.