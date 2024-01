Perugia, turista trovata morta nella foresteria del convento

Era ospite nel convento di Sant’Agnese di Perugia, dove per tanti anni fino alla morte si trovava la cognata monaca, è andata a dormire e non si è svegliata più.

Una turista 65enne di Como è deceduta il 3 gennaio nella foresteria del convento perugino, dove si trovava con un’amica. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria.

La donna si trovava in monastero per un viaggio spirituale, una sorta di pellegrinaggio, che stava compiendo con un’amica. Sarebbe stata proprio questa a chiamare i soccorsi quando si è accorta che la donna non respirava più. L'intervento degli operatori del 118 però si è rivelato inutile, ipotizzando un malore nel sonno, viste anche le condizioni della donna che era seguita per una patologia cardiaca e per la quale assumeva dei farmaci.

I familiari della donna, però, si sono presentati in Questura e hanno sporto denuncia, affermando di essere sempre stati contrari a che la parente effettuasse quel viaggio e, soprattutto, in compagnia dell’amica che ritengono esercitasse un’influenza negativa sulla donna. I familiari adombrano anche il sospetto che la deceduta fosse stata convinta a non assumere più i farmaci.

Il sostituto procuratore di turno ha quindi disposto l’autopsia e tutti gli accertamenti del caso, comprese le testimonianze dell’amica della deceduta e delle suore. Dal racconto raccolto dalla Polizia la donna deceduta avrebbe accusato dei dolori allo stomaco prima di andare a dormire. Nel corso della nottata la tragica scoperta del suo decesso.