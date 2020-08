Tuoro sul Trasimeno, cadavere trovato per strada: indagano i carabinieri

Cadavere trovato in strada da un passante a Tuoro sul Trasimeno nel tardo pomeriggio di mercoledì. A riportare la notizia è La Nazione Umbria. Il corpo è stato trovato in una zona di campagna, vicino alla pista ciclabile. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo la ricostruzione del quotidiano il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Disposta l'autopsia.

