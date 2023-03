Tuoro, i corpi senza vita di moglie e marito trovati nella loro abitazione: è mistero sulle cause, indagine in corso dei Carabinieri

Due corpi privi di vita scoperti in un'abitazione in via dei Sette Martiri a Tuoro sul Trasimeno. Marito e moglie - sessantenni - sono stati trovati in queste condizioni prima dell'ora di cena di oggi. Sul posto si trovano i Carabinieri e sono arrivati anche il Pm di turno della Procura di Perugia e il medico legale. Le cause della morte sono ancora avvolte nel mistero e in questa fase gli inquirenti stanno ispezionando i locali della casa e fondamentale sarà anche l'ispezione cadaverica del medico per capire se si è trattato un evento violento oppure di una tragedia immensa innescata della morte per cause naturali della moglie. L'uomo, secondo quanto da noi raccolto in questi difficili momenti, è stato trovato in una condizione che confermerebbe il decesso tramite un atto volontario. Ovvero suicidio. Tutto però ancora è in alto mare. Il personale medico del 118 ha potuto constatare soltanto il decesso di entrambi senza poter provare nessun tentativo di salvataggio.

(aggionamento)