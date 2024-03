Truffa via sms che usa il nome di Poste Italiane per rubare i dati sensibili: l’allarme della polizia

La Polizia di Stato ha diffuso un allarme per mettere in guardia i cittadini da una nuova truffa che sfrutta il nome di Poste Italiane.

Si tratta di un sms che arriva sul cellulare e che avverte l’utente di aver sospeso la sua utenza per motivi di sicurezza. Il messaggio invita poi a cliccare su un link per riattivare il servizio, ma si tratta di una trappola per rubare i dati personali e bancari.

La Polizia sottolinea: “Non cliccate sul link che viene indicato e condividete questo avvertimento con i vostri conoscenti”

Una truffa che non desta meraviglia in un mondo dove il cyber crime è ormai diventato all’ordine del giorno.

Nel report del 2023 della Polizia Postale si legge: “In relazione alle truffe sul web, anche nel corso del 2023, si è riscontrato un significativo incremento degli illeciti legati al fenomeno del falso trading online (3.360 i casi trattati, 188 le persone denunciate per un totale di 109.536.088 Euro di profitti illecit), con l’aumento del numero di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi e l’utilizzo di tecniche molto sofisticate per contattare le vittime”.