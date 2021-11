Vende per 14mila euro un kit che 'trasforma' fogli bianchi in banconote: truffatore ai domiciliari

Un prodigioso macchinario in grado di 'trasformare' dei semplici fogli in banconote da 20 e 50 euro. Al suo acquisto servivano i 14mila euro versati da un cittadino cinese a un uomo di origini camerunensi che è finito ora agli arresti domiciliari.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno infatti dato esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Sorveglianza del capoluogo, al termine di un iter processuale conclusosi con una condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di truffa aggravata commessa nel 2012.

Approfittando del periodo emotivamente precario della vittima, alle prese con problemi riguardanti il proprio esercizio commerciale, l'uomo aveva promosso di vendergli un sofisticato macchinario in grado di 'trasformare' dei pezzi di carta bianca in banconote da 20 e 50 euro attraverso un procedimento chimico particolare, con una misteriosa ma potente polvere bianca come ingrediente principale della 'ricetta'.

Dopo aver corrisposto 11mila euro a titolo di 'caparra', all’atto della consegna del 'miracoloso' kit il cittadino cinese avrebbe dato all'uomo altri 3mila euro e, come se non bastasse, su richiesta del truffatore avrebbe tirato fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro per testare il marchingegno.

"Una 'Black money scam' al contrario - spiegano dalla Questura -, la famosa truffa del denaro nero che però, questa volta, avveniva al contrario: il foglio di carta in questo caso risultava di colore bianco e, come per magia, si trasformava, dopo il trattamento, in cartamoneta. Abili truffatori specializzati che da svariato tempo hanno importato in Italia questo abile raggiro ma che ancora oggi non smette di mietere delle vittime".