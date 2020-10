Truffe online, Inps mette in guardia i suoi utenti: "Non aprite quella mail"

Nuovo tentativo di truffa on line. A segnarlo è l'Inps, che mette in guardia i suoi utenti sull'ultima mail di 'phishing' che utilizza il nome dell'istituto previdenziale per "per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un agente virale".

"L’oggetto dell’email - si legge ancora in una nota di Inps -, come il nome dell’allegato, può variare, per cui si invita a diffidare di tali comunicazioni, ignorando mail di cui non è possibile accertare l’origine (soprattutto quando richiedono l’apertura di un allegato o il click su un link) e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza".