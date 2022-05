Marsciano, dai farmaci ai videogiochi, la truffa corre online: due denunce

I Carabinieri della della Stazione di Marsciano hanno rintracciato e denunciato una donna e un uomo per due distinte truffe online.

La donna si sarebbe presentata come legale rappresentante di una società operante nel settore farmaceutico e intavolato una trattativa con la vittima la quale, utilizzando un annuncio online, avrebbe ordinato alcuni prodotti officinali versando l’importo di 100 euro. Merce pagata e mai recapitata.

L'uomo è stato denunciato per aver pubblicato un annuncio online per la vendita di una Playstation 4 per l’importo di 150 euro. Anche in questo caso dopo il pagamento concordato ed effettuato all’ufficio postale, la vittima non riceveva la consolle e senza più riuscire a contattare la controparte.