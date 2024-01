Documenti falsi e identità rubate per immatricolare e assicurare auto nome di ignare vittime: 4 a processo

Falsità ideologica, sostituzione di persona e favoreggiamento personale. Sono le accuse che hanno portato quattro persone, tre italiani e un albanese, davanti al giudice nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di auto rubate e raggiri ai danni delle assicurazioni.

Gli imputati sono difesi dagli avvocato Annalisa Rosi Cappellani, Francesco Gallo, Valerio Collesi e Michela Diarena. Due di essi, titolari di un salone di vendita di auto usate, sono accusati a vario titolo di aver compiuto “atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre” il titolare di un’agenzia di pratiche auto “ a registrare presso il Pra un falso passaggio di proprietà relativo” a un’automobile a favore di un cittadino indiano “ignaro di tutto ciò”. Due degli imputati si sarebbero presentati all’agenzia pratiche con una “copia dell’atto di vendita, copia della carta di circolazione, copia del permesso di soggiorno e della carta d’identità” dell’indiano. Il raggiro non sarebbe riuscito perché la persona che avrebbe dovuto comperare l’auto a sua insaputa, non si era presentata all’agenzia per firmare le “autocertificazioni relative al permesso di soggiorno e al trattamento dei dati personali”.

Un altro degli imputati avrebbe inviato tramite il cellulare della compagna, all’agente assicurativo, i documenti di un’altra persona allo scopo di sottoscrivere una polizza rc-auto. Per poi presentarsi di persona a firmare, sempre a nome dell’ignara vittima, e ritirare il contratto assicurativo.

La compagna dell’uomo, infine, sentita dai Carabinieri perché il documento d’identità per sottoscrivere la polizza era stato inviato dal suo telefono, affermava di non conoscere l’uomo che compariva nella foto del suo profilo di whatsapp. Altri no era che il presunto truffatore, nonché suo compagno e padre dei loro figli.

Gli episodi contestati sono avvenuti a Città di Castello, Trevi e Foligno tra giugno e ottobre del 2019.