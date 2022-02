Gli elementi raccolti hanno permesso di arrivare all'emissione della misura di prevenzione con un divieto di ingresso nel comune per i prossimi tre anni.

Nelle settimane scorse alcuni cittadini avevano segnalato ai militari la presenza di alcuni soggetti sconosciuti e mai visti in quel comune. I militari hanno identificato i soggetti, un uomo e una donna di origine straniera, che erano già conosciuti dai Carabinieri, cercando di capireil perché della loro presenza sul posto.

Truffe a danno degli anziani, i Carabinieri di Spoleto hanno notificato a due soggetti l’ordine di allontanamento da un comune della Valnerina con rimpatrio nel comune di Perugia e con divieto di fare rientro nello stesso comune per 3 anni senza preventiva autorizzazione.

Valnerina, truffe agli anziani: foglio di via per 3 anni per due soggetti comparsi dal nulla nel territorio