L'assalto dei truffatori, oltre duemila denunce. Finti avvocati o sedicenti militari continuano a fare vittime

Nei primi nove mesi del 2023 si contano circa 2350 casi. Tra truffe consumate, fisicamente oppure on line, e tentativi. Stando, almeno, alle denunce che i carabinieri hanno raccolto sul territorio provinciale. Al netto di quel "sommerso" che, soprattutto nel caso dei tentativi andati a vuoto, non viene segnalato. Il fenomeno è ben presente, ha ricordato il comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari, insidioso visto il tasso con cui la trappola riesce a scattare con successo, difficile da bloccare se la denuncia non avviene in modo più che tempestivo. "Abbiamo di fronte dei professionisti - ha spiegato il colonnello Molinari - che riescono a studiare le loro vittime, a individuarne i punti deboli e a conquistare la loro fiducia. Si tratta di soggetti deboli, anziani magari soli con i quali l'interlocutore riesce in poche parole a instaurare un rapporto di grande fiducia, facendo spesso e volentieri leva sulla paura. La paura di una multa, la paura del carcere per un proprio familiare, o per la sua salute". Di fronte a questi attacchi, ha ricordato ancora il comandante "c'è una sola cosa da fare: chiamare il 112". "Se qualcuno al telefono o alla porta chiede soldi e gioielli, non c'è da avere dubbi: è una truffa. Quando abbiamo ricevuto segnalazioni tempestive siamo riusciti a mettere le mani sui presunti responsabili. Recentemente è successo a Spoleto e a Perugia. Diversamente, è più complicato. Si tratta di professionisti che arrivano da fuori regione, studiano, colpiscono, intascano e poi se ne vanno".

Per questo, l'Arma dei carabinieri è tornata a lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione sul pericolo truffe che "grazie alle stazioni, vogliamo diffondere il tutto il territorio, in modo capillare". Volantini informativi, indicazioni chiare e dirette, che arriveranno nei centri anzini "e pure fuori dalla messa della domenica", che saranno a disposizione nei luoghi di aggregazioni e alle stazioni dei carabinieri stessi.