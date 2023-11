Derubavano anziani con il trucco della perdita d'acqua corrosiva: condannati

Furti a raffica tra le province di Arezzo e Perugia, arrestati e rilasciati più volte, collezionano l’ennesima condanna per aver ripulito diverse case.

I tre, nomadi di 41, 45 e 23 anni, sono stati condannati a 2 anni e mezzo e 600 euro di multa per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. I tre avrebbero tentato di entrare in casa di alcune persone con la scusa di controlli di fughe di gas o di perdite di acqua corrosive, chiedendo agli anziani che si trovavano in casa, di mettere oro e gioielli nel surgelatore affinché non si rovinassero con la perdita di gas. Mentre uno dei tre distraeva la vittima, un altro avrebbe prelevato i preziosi nascosti nel freezer, per poi fuggire a bordo dell’auto guidata dal terzo complice che aspettava all’esterno. Dopo diverse segnalazioni nella stessa giornata, alla fine, il terzetto era stato fermato al confine tra l’Umbria e la Toscana.

In Tribunale il giudice “considerata la rilevanza del fatto e la personalità degli imputati” non ha rinvenuto “elementi di segno positivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche”.