Truffe agli anziani in forte aumento, Salvini (Lega): "Dal Ministero oltre 36mila euro per progetti e sostegni, promessa mantenuta"

E' uno dei reati in forte aumento anche in Umbria ed è tra i più deprecabili dato che va a colpire persone indifese e fragili. Stiamo parlando delle truffe agli anziani. Per fronteggiare questo fenomeno oltre che la repressione da parte delle forze dell'ordine, sono fondamentali campagne di informazione rivolte alle famiglie e agli anziani. I dati parlano chiaro: sia nel capoluogo che nella città dell’acciaio gli aumenti rispettivi sono +60% e +25%. E' di oggi la notizia di importanti fondi per i progetti anti-truffa che arrivano direttamente dal Fondo del Ministero degli Interni.

La Lega, in prima linea, sul progetto per gli anziani esulta e parla di promessa mantenuta grazie all'intervento di Matteo Salvini: “Il ministero dell’Interno - ha spiegato il segretario Caparvi - ha destinato in Umbria oltre 36mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Perugia andrà un contributo di 18.548,73 euro, a Terni 17.617,24. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta”.