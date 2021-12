Truffa sul web: vende un trattore elettrico, incassa i soldi e sparisce senza consegnare il mezzo

Vede un annuncio di vendita su internet e contatta il venditore, paga, ma non riceve nulla. Scatta così la denuncia e il venditore, difeso dagli avvocati Giuseppe De Lio e Daniele Calipa, finisce davanti al giudice per l’udienza preliminare con l’accusadi truffa.

L’acquirente aveva visto un annuncio sulle pagine di un sito specializzato nella compravendita tra privati. L’oggetto dei desideri era un trattore elettrico da 94 cavalli, 4 cilindri, aria condizionata e con neanche 5mila ore di lavoro. Insomma, una “macchina in perfette condizioni, solo lavori in azienda e mai su strada”.

L’uomo chiamava al numero di telefono indicato e rispondeva l’odierno imputato, “con una marcata inflessione dialettale riconducibile all’area del sud Italia”. Il venditore chiedeva 8.983,38 euro, pagabili in quattro rate con versamenti su una carta ricaricabile.

La vendita veniva conclusa tra il 14 e il 19 agosto del 2020. L’acquirente richiamava il venditore, il quale assicurava l’arrivo dei soldi e la prossima consegna del trattore tramite un autotrasportatore di sua fiducia, senza fornire un nome, ma solo un numero di telefono.

La consegna, prevista per il 21 agosto del 2020, però, non avveniva e il telefono del venditore non era più attivo.

I Carabinieri risalivano, tramite la carta ricaricabile, all’identità del venditore, un 42enne calabrese, pregiudicato e con molti precedenti specifici per truffa.

L’uomo è statto rinviato a giudizio con l’accusa di truffa dal giudice per l’udienza preliminare Margherita Amodeo. La prima udienza si svolgerà il 13 ottobre del 2022. L'acquirente si è costituito parte civile tramite l'avvocato Rossi.