Truffe online, vende console e videogiochi in tutta Italia senza consegnare nulla: condannato

Fine pena aprile 2038 per una lunga serie di truffe in giro per l’Italia, vendendo prodotti e oggetti online e non consegnando mai nulla. L’imputato è stato condannato, con patteggiamento in continuazione, dal giudice del Tribunale penale di Perugia, dopo una precedente sentenza del Tribunale di Trani e attualmente si trova detenuto in Campania per identici reati.

A Perugia l’imputato, un 35enne campano difeso dall’avvocato Giovanna Mirella Anania, era accusato di aver truffato 28 persone, convinte di comperare tablet e cellulari di ultima generazione oppure una console con videogiochi e joystick con offerte incredibili in rete, ma che hanno pagato per non ricevere nulla.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe pubblicato un annuncio di vendita di prodotti di elettronica fornendo “recapiti tramite email e utenze effettivamente in suo uso”, ma dichiarando “false generalità” per concludere “le trattative e concordare le modalità di pagamento e consegna della merce, inducendo così in errore” gli aspiranti acquirenti”.

Per la Procura di Perugia, sulla base delle denunce presentate, avrebbe ottenuto in pagamento 260 euro per un Ipad4, 350 euro per un Iphone 5, 300 per una Playstation 4 con due joypad, 165 euro per un’altra inesistente consolle, rivenduta un’altra volta a 180 euro e poi ancora a 150, e per altre 18 volte, cambiando il prezzo in base al gioco abbinato. Gli acquirenti dopo aver pagato con bonifico bancario non hanno mai ricevuto.

Adesso la condanna in continuazione con altri reati e condanna definitive che hanno portato l’uomo in carcere a Poggio Reale.